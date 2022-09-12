Haberler Yaşam Haberleri Husumetli ik grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 12.9.2022 10:55 Son Güncelleme: 12.9.2022 11:17

Husumetli ik grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında su sporları yeri tartışmasında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Alparslan Türkeş Canpolat (25) kaybetti, Fikri A, Hüseyin S. ve Şeref Can G. yaralandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Husumetli ik grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında su sporları yeri tartışmasında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Alparslan Türkeş Canpolat (25) kaybetti, Fikri A, Hüseyin S. ve Şeref Can G. yaralandı. Güvenlik güçlerini alarma geçiren olay gece saat 03.00 sularında meydana geldi. Belek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gece saatlerinde gelen ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Silahlı kavgada Alparslan Türkeş Canbolat), Fikri A, Hüseyin S. ve Şeref Can G. yaralandı. Ağır yaralı Canbolat, arkadaşları tarafından özel bir hastaneye götürüldü, diğer yaralılar ise sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alparslan Türkeş Canbolat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan silahlı çatışmanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler O.A, V.E, E.Ç, E.D. ve O.Ö'yü gözaltına aldı. Yaralılar Fikri A, Hüseyin S. ve Şeref Can G'nin de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Kavgada kullanılan pompalı tüfek ve tabancaya el koyan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

SANİYE SANİYE KAYITTI

Polis silahlı kavga cinayet akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde istasyonda araçlardan inen grup ile yolda duran araçtakilerin birbirlerine ateş açtıkları, daha sonra polisin olaya müdahalesi ile yaralıların hastaneye götürülmesi saniye saniye kayıt edildi. Su sporları yeri tartışmasında iki grubun telefonla tartıştıktan sonra burada çatıştığı belirlendi.

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Husumetli ik grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı
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