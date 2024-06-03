Serinlemek için denize girdiler, boğuldular

Marmaris'in İçmeler mevkiinde geçen akşam mobilyacı Emrah Teker, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizden çıkmadığını fark eden arkadaşları sahil güvenlik ve polis ekiplerine haber verdi. 1 saatlik çalışmanın ardından Emrah Teker'in cansız bedeni Sahil Güvenlik ve balık adamlar tarafından 200 metre açıkta bulundu. Talihsiz gencin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Antalya Kemer'de ise yüzmeyi yeni öğrenen elektrikçi Serkan Öztürk, sıcaktan bunalınca kimsenin olmadığı kayalık bölümde tek başına denize girdi. Öztürk, burada boğularak hayatını kaybetti. Öztürk'ün cansız bedenini bölgede kanoyla gezinti yapan turistler fark edip polise haber verdi. Öztürk'ün cenazesi Eskişehir'den gelen ağabeyine teslim edildi.