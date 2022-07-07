Serinlemek için denize giren genç kız hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında Alipaşa Mahallesindeki plajda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ebrar Aktaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine plajdaki cankurtaranlar devreye girdi ancak bir sonuç alınamadı.