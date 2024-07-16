Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu

Olay, haftasonu saat 18.30 sıralarında Sarıyer Gümüşdere'de meydana geldi. Aşırı sıcak ve nemli havada serinlemek için kuzeni ile birlikte plaja gitti. Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli olan polis memuru Numan Çebi, (30) bir üniversitede görevli olarak çalışan kuzeni Serdar Kocaman (26) ile birlikte Gümüşdere Plajı'nda denize girdi.

Kıyıdan çok fazla açılan iki kuzen akıntıya kapılınca bir anda gözden kayboldular. Durumu farkeden plajda bulunan cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kuzeni hastaneye kaldırdı.

Polis memuru Numan Çebi, kaldırıldığı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Serdar Kocaman ise Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye yoğun bakıma alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.