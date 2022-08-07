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Giriş Tarihi: 7.8.2022 18:34 Son Güncelleme: 7.8.2022 18:35

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova İlçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü’ne giren Ahmet Baydı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Ahmet Baydı, sıcak havada serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra kayboldu. Baydı'nın boğulduğunu fark eden vatandaşlar kurtarma çalışmalarına başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan Ahmet Baydı'ya sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baydı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
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