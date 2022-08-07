Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Ahmet Baydı, sıcak havada serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra kayboldu. Baydı'nın boğulduğunu fark eden vatandaşlar kurtarma çalışmalarına başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan Ahmet Baydı'ya sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baydı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.