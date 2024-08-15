Serinlemek için girdiği çayda kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ortaoba Mahallesi Karapınar mevkiine gelen ve arkadaşlarıyla birlikte Gönen çayına giren Haluk Trabzonlu, kısa bir süre sonra suda aniden gözden kayboldu. Suda ve çevresinde arama yapan arkadaşları sonuç alamayınca 155'e ihbarda bulundu.

İhbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Saatler süren aramalardan sonuç çıkmadı. Kayıp Haluk Trabzonluyu arama çalışmaları sabah erken saatlerde yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen dalgıç ekipler, gencin suya girdiği noktadan yaklaşık 120 metre ileride cansız bedenini buldu. Haluk Trabzonlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.