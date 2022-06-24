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Giriş Tarihi: 24.6.2022 18:13 Son Güncelleme: 24.6.2022 18:53

Trabzon'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Trabzon'da dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte  serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi Selman Yeşilyurt (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesindeki plaja arkadaşıyla birlikte gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Selman Yeşilyurt (24), serinlemek için denize girdi. Yeşilyurt denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Kıyıda bulunan arkadaşları olayı gördüğünde Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Boğulmak üzereyken çevredekiler tarafından denizden Yeşilyurt denizden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Yeşilyurt'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yeşilyurt, bugün yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Trabzon'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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