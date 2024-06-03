Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Korkunç olay kemer ilçesi Gölnük Mahalllesi'nde meydana geldi. Yüzmeyi yeni öğrenen Serkan Öztürk, sıcaktan bunalınca kimsenin olmadığı kayalık bölümde tek başına denize girdi. Burada boğularak hayatını kaybetti.

KANOCULAR FARK ETTİ

Kano ile gezinti yapan turistler denizin üstünde hareketsiz halde duran Serkan Öztürk'ü gördü. Durumu can kurtaran ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından can kurtaran tarafından kıyıya çıkartılan Öztürk'e sağlık ekipleri müdahale etti. Yüzmeyi yeni öğrenen Serkan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

ESKİŞEHİR'E GÖTÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından cenaze Eskişehir'den gelen ağabeyi Mustafa Öztürk7e teslim edildi. Bekar olan Serkan Öztürk'ün cenazesinin Tepecik ilezis mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Öztürk'ün ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.