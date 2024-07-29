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Giriş Tarihi: 29.7.2024 10:50 Son Güncelleme: 29.7.2024 11:21

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Antalya’nın Finike ilçesinde Selim Akagündüz (31) serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Antalya'nın Papaz Koyu'nda denize giren esnaflık yapan Selim Akagündüz'ü suyun üstünde hareketsiz gören çevredekiler duruma müdahale etti. Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıda yapılan müdahalede evli ve bir çocuk babası Akagündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

AZ YÜZME BİLİYORDU

Yakınları, Selim Akagündüz'ün az yüzme bildiğini kaydetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akagündüz'ün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin arından cenaze yakınlarına teslim edildi. Finike'nin en sevilen esnaflarından olan Akagündüz eşi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Finike'de toprağa verildi.

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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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