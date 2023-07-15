Haberler Yaşam Haberleri Serinlemek için girdiği gölette can verdi
Giriş Tarihi: 15.7.2023 03:54

Serinlemek için girdiği gölette can verdi

Çankırı’nın Orta ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni ekipler tarafından bulundu

İHA
Serinlemek için girdiği gölette can verdi

Olay, Çankırı'nın Orta ilçesi Kayıören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Afganistan uyruklu şahıs serinlemek için gölete girdi. Şahıs bir süre yüzdüğü gölette gözden kayboldu.

Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neyicesinde, şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB mesajı: Olumlu adımlar bekliyoruz
LGBT terörüne çanak tuttular! Netflix'teki 'Nimona' adlı animasyon filmde eşcinsellik dayatması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'deki iki belediyeden "15 Temmuz" kararı: Resmen tanıdılar
Doktor çift, ByLock gözaltısı haberi için hakim tarafından engelleme kararı aldırttı
15 TEMMUZ MESAJLARI 2022 RESİMLİ EN ANLAMLI VE EN GÜZEL: Kısa - uzun, dualı TÜRK bayraklı, kurumsal, duygusal, anlamlı, resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü mesajları ve sözleri
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa mesajı: Bu millet artık hak ediyor
İngiltere'de sağlık sistemi krizi büyüyor: Bu kez de kendi dişlerini çekmeye başladılar!
Orman yangınlarında PKK parmağı
ARKADAŞINA GÖNDER
Serinlemek için girdiği gölette can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA