Serinlemek için girdiği gölette can verdi

sparta'da iki hafta önce sıcaktan bunalan İsmail Karaaslan ve arkadaşları köydeki gölete gittiler. Suya atlayan Karaaslan, boynunu toprak birikintisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Üzücü olayın ardından İsmail hastaneye kaldırıldı. İsmail Karaaslan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak iki haftadır yaşam mücadelesi veren talihsiz genç, doktorların yoğun mücadelelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ailesi gözyaşlarına boğuldu. İsmail'in cenazesi Gençali Köyü'nde ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.