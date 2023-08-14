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Giriş Tarihi: 14.8.2023 14:39 Son Güncelleme: 14.8.2023 14:55

Serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü’nde boğuldu

Adana’da önceki gün serinlemek için Seyhan Baraj Gölü’ne giren 22 yaşındaki Yusuf Epcerev’in cansız bedeni bugün polisler tarafından bulundu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü’nde boğuldu

Adana'da dün akşam saatlerinde serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren Yusuf Epcerev (22), boğuldu. Dalgıç polislerce çıkarılan Epcerev'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DALGIÇ POLİSLER BULDU

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla baraj kıyısına gelen Yusuf Epcerev, serinlemek için göle girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Epcerev, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sevk edildi. Dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmalarında Epcerev'e ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışma, sabah saatlerinde yeniden başladı. Botla göle açılan dalgıç polisler, Epcerev'in cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Epcerev'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü’nde boğuldu
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