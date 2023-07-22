Serinlemek için girdiği suda boğulan genç kadın hayatını kaybetti

Mardin Nusaybin ile Midyat İlçeleri arasındaki Beyazsu Piknik ve Mesire alanına ailesi ile birlikte gelen 22 yaşındaki iki çocuk annesi Sultan Çaka, görgü tanıklarının ifadesine göre dinlenme tesisinde serinlemek için Beyazsu çayına girdiğı sırada gözlerden kayboldu. Genç kadını bulmak için panikle kendisini aramaya başlayan yakınlarının arama çalışmaları sonuçsuz kalınca olay jandarmaya bildirildi. Genç Kadını bulmak için harekete geçen yetkililer, olayın yaşandığı Sivrice Mahallesine bağlı Beyazsu Mesire Alanına AFAD, Sağlık ve İtfaiye ekibini yönlendirdi.

Burada yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda genç kadın sudan çıkarıldı. 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Sultan Çaka'ya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haberi aldıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesine gelen Çaka'nın yakınları sinir krizleri geçirdi. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili Midyat ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.