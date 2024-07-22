Serinlemek için girdiği suda kalp krizi geçirerek vefat etti

Kırşehir Savcılı Plajına ailesiyle birlikte gelen Mustafa Balcı(36) serinlemek için suya girdi. Suyun içerisinde başını taşa çarpan Balcı, suyun içerisinden çıkamadı. Yakınlarının durumu fark etmesiyle ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Balcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başını taşa çarptıktan sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen Balcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşi hamile olan 2 çocuk babası Balcı'nın cenazesi Kırıkkale'de defnedilecek.