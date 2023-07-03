Serinlemek için girdikleri suda boğuldular

Gaziantep, Diyarbakır, Samsun ve Zonguldak'ta serinlemek için suya giren 7 kişi boğuldu. Samsun'un Alaçam ilçesinde denize giren Hüseyin Ceylan (20), bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saatlik aramalar sonucunda bulunarak Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan hayatını kaybetti. Ceylan'ın eşinin hamile olduğu, yakında baba olmaya hazırladığı öğrenildi.Gaziantep'te ailesiyle Alleben Göleti Piknik Alanı'na giden Muhammet Yusuf (18), serinlemek için girdiği gölette kayboldu. Yusuf'un cesedine, yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucu ulaşıldı. Diyarbakır'da girdiği ırmakta boğulan Erkiletsporlu futbolcu 14 yaşındaki Harun Dinç, hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde piknikte serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Rıdvan (28) ile İbrahim Akdemir (24) kardeşler hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Alancık Mahallesi'nde gölete giren Süleyman Özdoğan da boğularak can verdi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ise tekneden denize giren Emrullah Özmen (45) boğularak hayatını kaybetti.