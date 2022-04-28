Serinlemek için gölete giren Afgan genç hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında Konya'nın Alibeyhüyüğü Mahallesi ile Akören ilçesi arasındaki gölette yaşandı. Afganistan uyruklu Abdurraşit Abdul Ali, serinlemek için gölete girdi.
Bir süre sonra gencin sudan çıkmadığını gören yakınları Jandarmayı arayıp yardım istedi. İhbarla olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dalgıçların çalışması sonrasında Afgan gencin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.