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Giriş Tarihi: 29.5.2022 23:40

Serinlemek için gölete giren lise öğrencisi boğuldu

AA
Serinlemek için gölete giren lise öğrencisi boğuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, okul arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla gölete giren lise öğrencisi Yakup Yılmaz (15), boğularak can verdi

Alınan bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenci olan 9'uncu sınıf öğrencisi Yakup Yılmaz (15) aynı okuldaki arkadaşlarıyla yerleşim merkezi yakınlarında bulunan göletin kenarına piknik yapmaya gitti.

Yılmaz, piknik esnasında serinlemek amacıyla gölete girdi. Suya girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Yılmaz'ın arkadaşları, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma timleri suda kaybolan lise öğrencisini bulabilmek için Konya'dan dalgıç ekipleri istendi.

Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri, su altında arama kurtarma çalışması başlattı. Kıyıya yaklaşık 10 metre mesafede Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yılmaz'ın ailesinin Konya merkeze bağlı Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilirken, cenazesinin de defnedilmek üzere buraya gönderileceği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Serinlemek için gölete giren lise öğrencisi boğuldu
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