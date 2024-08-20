Serinlemek için sulama kanalına girdi: Boğuldu

Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde sıcaktan bunalan Adem Oruç, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Oruç, suda sürüklenip gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, suya girdiği noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Oruç'un cansız bedenine ulaştı. Talihsiz gencin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, acı haberi öğrenen yakınları sinir krizleri geçirdi.