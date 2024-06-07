Serinlemek için sulama kanalına giren geç boğuldu

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Semih Akbaş boğularak yaşamanı yitirirdi. Genç adamın cansız bedeni olaydan yaklaşık 6 saat sonra bulundu. Akbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUDA KAYBOLDU

Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde serinlemek isteyen Semih akbaş, DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan genç adam bir süre sonra suda batarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 SAAT SONRA BULUNDU

Dalgıç polis sulama kanalına girerek Semih Akbaş'ı arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarında akbaş'ın cansız bedeni Alihocalı Mahallesi'nde bulundu. Akbaş'ın cesedi Adana adli tıp kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.