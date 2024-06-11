Serinlenmek isterken canından oldu

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılan Suriye uyruklu Muhammed Salih (14), boğuldu. Muhammed'in cansız bedeni, suya girdiği yerin yaklaşık 7 kilometre uzağında bulundu.

KANALDAKİ SU KESİLDİ

Olay önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Muhammed Salih, bir süre sonra akıntıda sürüklenmeye başladı. Çevredekilerin kurtaramadığı küçük çocuk, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında yapılan aramada Salih, bulunamadı. Arama çalışmalarının hızlandırılması için savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesildi.

1 GÜN SONRA BULUNDU

Havanın kararması nedeniyle dalgıç polisler, arama çalışmasına ara verdi. Günün ilk ışıklarıyla yeniden başlanan aramada Salih'in cansız bedeni, suya girdiği noktanın yaklaşık 7 kilometre uzağındaki Alihocalı Mahallesi yakınlarında bulundu. Dalgıç polislerce çıkarılan Salih'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili incelemeye devam ediyor.