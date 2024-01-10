Şerit değiştirmek isterken trafik polisine çarptı

Korkunç kaza, 4 Ocak Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Bakırköy'e bağlı Yeşilköy Atatürk Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Cahit Cebeci, caddede orta şeritte seyir halindeyken yol ayrımına geldiğinde sağ şeride doğru dönmek istedi. Cebeci, otomobilin direksiyonunu çevirdiği sırada motosikletiyle sağ şeritte seyir halinde olan trafik polisi Mehmet Akif Çapkıra'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle sürüklenen polis memuru, otomobille trafik tabelası arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru, ambulansla Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cahit Cebeci ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.