Haberler Yaşam Haberleri Şerit ihlali cezası ne kadar? 2021 Emniyet şeridi kullanma ve ihlal için kesilen trafik cezası ücreti
Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:27 Son Güncelleme: 7.12.2021 10:27

Şerit ihlali cezası ne kadar? 2021 Emniyet şeridi kullanma ve ihlal için kesilen trafik cezası ücreti

Şerit ihlali cezası ne kadar? 2021 Emniyet şeridi kullanma ve ihlal için kesilen trafik cezası ücreti

Günümüzde araba kullanma miktarı oldukça artmıştır. Bu durum da şerit ihlallerindeki artışı beraberinde getirmektedir. Son dönemlerde en çok aranan ceza konularından biri de tam da bu sebeple şerit ihlali cezaları olmuştur. Türkiye genelinde birçok kişinin merak ettiği şerit ihlali cezası ne kadar? 2021 Emniyet şeridi kullanma ve ihlal cezası ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik…

Trafik denetimlerinin yapılması sonucunda emiyet şeridini ihlal ettiği fark edilen sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır. Günümüzde elektronik denetleme sistemleri de tıpkı trafik polisleri gibi bu denetleme işlemini gerçekleştirmekte ve şerit ihlallerini aracın plakası üzerinden takip ederek trafik cezasına dönüştürmektedir.

ŞERİT İHLALİ CEZASI NE KADAR?

Emniyet şeridinin ceza kodu Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2 – f maddesidir. Trafik kazası, arıza durumu, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar haricinde banketler ve emniyet şeridi kullanmanın cezası 2021 yılında 1339 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Bu ceza tebliğ edildikten sonraki 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanacak ve 921 Türk Lirası olarak tahsil edilecektir.,

EMNİYET ŞERİDİ CEZASI NASIL KESİLİR?

Emniyet şeridi cezaları günümüzde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile tespit edilmekte ve araç plakası üzerinden kesilmektedir. Elektronik Denetleme Sisteminin tespit ettiği ihlaller EDS kontrol merkezine iletilir ve burada kurallara uymadığı belgelenen araç sahipleri emniyet personellerine tebliğ edilerek gerekli cezai işlemlerin başlatılması sağlanır.

SOL ŞERİT İHLAL CEZASI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanunu'nun 45/2 – a kodlu maddesi sol şerit ihlal cezası olarak da bilinmektedir. Bu madde sol şeridin kurallarına riayet etmeme durumlarında kullanılır. Sol şeritler sadece acil durumlarda kullanılmakta ve bu durumların dışında kullanıldığında 46/2 – a maddesine göre trafik cezası sebebi olarak nitelendirilmektedir.

2021 yılında yapılan düzenlemeler ile birlikte sol şerit ihlal cezası 341 Türk Lirası cezai işleme tabii tutulmuştur. Cezanın tebliğ edildiği tarihten sonraki ilk 15 günde ödenmesi halinde ceza üzerinden %25 oranında indirime gidilecektir.

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Şerit ihlali cezası ne kadar? 2021 Emniyet şeridi kullanma ve ihlal için kesilen trafik cezası ücreti
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