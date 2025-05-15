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Giriş Tarihi: 15.5.2025 22:05 Son Güncelleme: 15.5.2025 22:10

Şerit ihlali yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü

Aydın’da şerit ihlali yapan E.K (35) yönetimindeki otomobil karşı şeride geçip Kemal İnceoğlu’nun (18) kullandığı plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. İnceoğlu yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Şerit ihlali yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü

Kaza, saat 07.50 sıralarında Kozdere Mahallesi'nde meydana geldi. E.K (35) yönetimindeki otomobil, karşı şeride geçince Kemal İnceoğlu (18) idaresindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletten savrularak metrelerce sürüklenen İnceoğlu, yerde hareketsiz kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yağır yaralı olan İnceoğlu'nu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnceoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şerit ihlali yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü
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