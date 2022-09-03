Şermin’in acılı annesi: Ciğerim yanıyor

Adana Yüreğir ilçesinde 1 Eylül sabahı tek katlı müstakil evde yaşayan Şermin Sarı'nın bir erkek ile tartıştığı ve daha sonra darp edildiğini gören komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler evin bahçesinde Sarı'yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu. Sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Sarı'nın öldüğünü belirledi. Tutuklanan katil kocanın cinayeti, eski eşinin akşamları dışarı çıktığı için cinayeti işlediğini söyledi.

Canından çok sevdiği kızını toprağa veren anne Durdu Sarı, kızının bir hiç uğruna öldürüldüğünü belirterek, "İnsan gibi herkes ayrılıyor. Kötüyse de iyiyse de kızımı kendi haline bıraksaydı. Çocuklarıyla ilgilenmiyordu. Kızım sürekli ölüm tehditleri alıyordu. Bende 'Çocuklarının babasıdır kızım" diyerek onu iknaya etmeye çalışıyordum. Evladımın, torunlarımın hatırına yaptım. Cjğerim yanıyor. Benim iki torunum annesiz kaldı. En ağır ceza verilmesini istiyorum. Mahkeme kesinlikle iyi hal indirimi uygulamasın" diye konuştu.

Baba Cumali Sarı (61) ise kızının eski eşiyle sürekli kavga ettiğini belirterek, "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kızımın peşini bırakmadı. Hak ettiği cezayı alsın. Bizim yüreğimizi yaktı, Allah da kendisini yaksın. Ada ve Gülistan Ece'nin velayetini alacağız ve biz bakacağız" derken, annesini kaybeden Ada'nın anneannesine sarılarak ağlaması yürekleri dağladı.