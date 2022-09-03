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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Şermin’in iki kızına anneannesi sahip çıktı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Şermin’in iki kızına anneannesi sahip çıktı
Adana'da, 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın (33) kızları A. (8) ve G. E.'ye (10) anneanneleri Durdu Sarı sahip çıktı. Canından çok sevdiği kızını toprağa veren anne Durdu Sarı, kızının bir hiç uğruna öldürüldüğünü belirterek, "Herkes, insan gibi ayrılıyor. Kötüyse de iyiyse de kızımı kendi haline bıraksaydı. Çocuklarıyla ilgilenmiyordu. Kızım sürekli ölüm tehditleri alıyordu. Ben de 'Çocuklarının babasıdır kızım' diyerek onu ikna etmeye çalışıyordum. Ciğerim yanıyor. İki torunum annesiz kaldı. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Mahkeme kesinlikle iyi hal indirimi uygulamasın" dedi. Baba Cumali Sarı ise kızının eski eşiyle sürekli kavga ettiğini belirterek, "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kızımın peşini bırakmadı. Hak ettiği cezayı alsın. Bizim yüreğimizi yaktı, Allah da kendisini yaksın. A. ve G.E.'nin velayetini alacağız ve biz bakacağız" derken, annesini kaybeden A.'nın anneannesine sarılarak ağlaması yürekleri dağladı.

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Şermin’in iki kızına anneannesi sahip çıktı
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