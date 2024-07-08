Sertçelik’in yakalanması için ‘özen gösterilmedi’ raporu

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün gizli tanık ve sanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına ilişkin Ankara Emniyeti'nde yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianameye MASAK raporları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığının erişitiği dijital dokümanlar ve ses kayıtlarının çözümlemeleri girdi.Eski şube müdür yardımcısı Şevket Demircan'ın Sertçelik ile yaptığı görüşmelere ilişkin 7 ses kaydı çözümlemesinde; yargı süreci devam eden bir dosya hakkında devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği değerlendirmesi yapıldı. Çözümlerde, soruşturmanın önemli isimlerinden biri olan Serdar Sertçelik ile irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediğinin değerlendirildiği ifade edildi.Ayrıca, organize suçlarla mücadele şube müdürü Kerem Gökay Öner ile Şevket Demircan'ın Whatsapp görüşmelerinde; Öner ve Demircan'ın, Sertçelik'in firar ettikten sonra İstanbul'a gittiğini bilmelerine rağmen Sertçelik'in bulunamadığına dair tutanak tutulması yönünde karar alarak suçluyu kayırma kastıyla hareket ettikleri aktarıldı.Sertçelik'in gözaltına alınmasını önlemek amacıyla, ateşli silahla yaralanması sebebiyle gözaltına alınamayacağına dair usule uygun olmayan bir doktor raporu temin edildiği kaydedilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulunca hazırlanan rapor da yer aldı. Raporda, Sertçelik'in yaralanmasının olay tarihinde tedavisi düzenlendikten ve gerekli tıbbi önlemler alındıktan sonra ambulans, sedye gibi vasıta ile nakledilmesine engel teşkil etmeyeceği, yapılan tetkiklerinde damar yaralanması tespit edilmediğinin kayıtlı olduğu belirlendi.