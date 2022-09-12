Serum öfkesi

3 Eylül Cumartesi günü rahatsızlanan Tülay Çiftçi (44), Yalova Devlet Hastanesi'ne acilden giriş yaptı. Çiftçi, serum takılmasını istedi. Doktor panik atak geçirdiğini söylediği hastasına, serum takılmasına gerek olmadığını elirtti. Çiftçi, serum takılmasında ısrar edince doktor da "Sağlıkçı olan benim, sakin olun" diyerek müşahede bölümüne yönlendirdi. Bu sırada annesinin rahatsızlığını duyan Sinem Çiftçi (19), hastaneye geldi. Annesi ile konuşan Çiftçi, bir anda öfkeyle hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı. Uzm. Dr. Esengül Doğan'ı (49) darbeden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu'ya (28) da saldırdı. Mahkeme anne kızı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Karara itiraz eden savcı, ikinci kez tutuklama talep etti.