Haberler Yaşam Haberleri Serum öfkesi
Giriş Tarihi: 13.9.2022

Serum öfkesi

DHA
Serum öfkesi
3 Eylül Cumartesi günü rahatsızlanan Tülay Çiftçi (44), Yalova Devlet Hastanesi'ne acilden giriş yaptı. Çiftçi, serum takılmasını istedi. Doktor panik atak geçirdiğini söylediği hastasına, serum takılmasına gerek olmadığını elirtti. Çiftçi, serum takılmasında ısrar edince doktor da "Sağlıkçı olan benim, sakin olun" diyerek müşahede bölümüne yönlendirdi. Bu sırada annesinin rahatsızlığını duyan Sinem Çiftçi (19), hastaneye geldi. Annesi ile konuşan Çiftçi, bir anda öfkeyle hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı. Uzm. Dr. Esengül Doğan'ı (49) darbeden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu'ya (28) da saldırdı. Mahkeme anne kızı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Karara itiraz eden savcı, ikinci kez tutuklama talep etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları açıklandı! Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut satışa çıkıyor
Tunç Soyer yine çark etti! Tarkan hani ücret almayacaktı?
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? İşte TOKİ başvuruları hakkında bilgiler
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel işçi alımı başvuru başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? GSB personel işçi alımı e-Devlet başvuru ekranı - şartları 2022:
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 BAŞLADI! E-devlet ile JGK 2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, kaç kişi alınacak?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Eylül 2022 Salı: Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar ödeniyor?
Emekli promosyon 2022 kampanyaları duyuruldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek promosyon ne kadar, son gün ne zaman?
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
SON DAKİKA | Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma başladı
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Serum öfkesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA