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Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:08 Son Güncelleme: 12.12.2022 14:14

Server hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi

Isparta’nın Eğirdir eşi Mustafa Dikmen (66) tarafından öldürülen hemşire Selver Bulut (48), Antalya'nın Serik ilçesi Dikmen Mahalle Mezarlığı’nda yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen 2 çocuk annesi hemşire Selver Bulut için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Server hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi

Isparta'nın Eğirdir'in Sekibağ Mahallesi'nde dün sabah saat 04.30 sıralarında yaşanan olayda, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde görevli hemşire Selver Bulut, aynı zamanda amcasının oğlu olan eşi Mustafa Bulut.tarafından tüfekle vuruldu. 2 çocuk annesi Bulut olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Bulut tutuklanarak cezaevine gönderildi. Server Hemşire'nin cinayete kurban gitmesi tüm Eğirdir'i ağlatmıştı.

Selver Bulut için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde görevli hemşire Selver Bulut'un cenaze namazına ailesi ve yakınları katılırken, kız kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından Bulut'un cenazesi Dikmen Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

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Server hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi
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