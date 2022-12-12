Server hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi

Isparta'nın Eğirdir'in Sekibağ Mahallesi'nde dün sabah saat 04.30 sıralarında yaşanan olayda, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde görevli hemşire Selver Bulut, aynı zamanda amcasının oğlu olan eşi Mustafa Bulut.tarafından tüfekle vuruldu. 2 çocuk annesi Bulut olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Bulut tutuklanarak cezaevine gönderildi. Server Hemşire'nin cinayete kurban gitmesi tüm Eğirdir'i ağlatmıştı.