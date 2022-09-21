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Giriş Tarihi: 21.9.2022 11:02

Servetini kaybetti! para istediği babası tarafından vuruldu

Adana’da, tüm servetini kaybeden Felemez Gök (53), sürekli para istediği babası İbrahim Gök (75) tarafından tabancayla öldürüldü. Tutuklanan Gök, oğlunun sürekli para istediğini, vermeyince de kavga çıkardığını söyledi.

DHA
Servetini kaybetti! para istediği babası tarafından vuruldu

Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde oturan Felemez Gök'ün, iddiaya göre, servetini kaybedince psikolojisi bozuldu. Borçları nedeniyle sahibi olduğu dolmuş hattını da satan Gök, babası İbrahim Gök'ten sürekli para istemeye başladı.



Felemez Gök, 17 Eylül gecesi evine gittiği babasından yine para istedi. Olumsuz yanıt alınca sinirlenen Gök, babası ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce İbrahim Gök, evdeki tabancayla Felemez Gök'ü vurdu.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Felemez Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.



Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Gök, oğlunun kendisinden sürekli para istediğini, vermeyince de kavga çıkardığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Gök, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Servetini kaybetti! para istediği babası tarafından vuruldu
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