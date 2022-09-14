Haberler Yaşam Haberleri Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı: 2 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 14.9.2022 00:37 Son Güncelleme: 14.9.2022 00:37

Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı: 2 ölü, 4 yaralı

İzmir’in Çiğli ilçesinde servis aracının yolcu indiren minibüse çaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi

İHA

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi İzkent otobüs son durağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y. idaresindeki yolcu minibüsüne yolcu indirdiği sırada Mustafa K. idaresindeki servis aracı çarptı. Bu sırada yolcu minibüsünden inen Bülent Ünal, servis aracının altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazada minibüsten inen yolculardan Gülizar Obuz, G.K., N.Ç., ismi öğrenilemeyen bir kişi ile minibüs şoförü Mehmet Y. de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, 110 AKS ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde servis minibüsünün altında kalan Bülent Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu minibüsünden inen ve kazada yaralanan Gülizar Obuz, G.K., N.Ç., ismi öğrenilemeyen bir kişi ve yolcu minibüsü şoförü Mehmet Y., sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada yaralanan Gülizar Obuz, Mehmet Y. ve G.K., Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine N.Ç. ise ambulans ile Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gülizar Obuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Mehmet Y., G.K. ve N.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, servis minibüsü şoförü Mustafa K. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
SON DAKİKA: TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ Başkanından e-Devlet açıklaması: İşte tarihi sosyal konut projesi için yetkili olan bankalar
TOKİ BAŞVURU tarihleri ve şartları açıklandı! İlk Evim TOKİ başvuru şartları 2022 ile TOKİ sosyal konut (ucuz konut) başvuruları ne zaman başlıyor?
TOKİ Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare? 2022 TOKİ ucuz konutlar kaç m2?
Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Son dakika: Ermenistan provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu
iOS 16 güncellemesi ile gelen özellikler ve yenilikler neler? iOS 16 hangi modellere geldi, hangi cihazlara artık güncelleme gelmeyecek?
2022 TOKİ evleri Ankara’da nereye yapılacak? Ankara’da TOKİ sosyal konut projesi hangi ilçelere nerelere yapılacak?
Evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı
Tunç Soyer yine çark etti! Tarkan hani ücret almayacaktı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı: 2 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA