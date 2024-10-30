Servis çalışanını döve döve hastanelik ettiler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beyaz eşya servisinde çalışan bir kişi iddiaya göre 4 kişi tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Darp edilen şahsın hastanedeki tedavisi sürerken gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı. Olay, 21 Ekim 2024 günü Gebze'nin Adem Yavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz eşya yetkili servisinde çalışan Mustafa T. montaj için bir müşterinin evine giderken dar bir yolda yaya olarak ilerleyen iki kişiye çarpmamak için korna çaldı. Yolun dar olması nedeniyle aracın yakın geçmesine tepki gösteren iki kişi, Mustafa T.'yi takibe aldı.Mustafa T., işini tamamlayıp yaklaşık bir saat sonra müşterisinin evinden çıkarken, onu bekleyen iki kişi yanlarına aldıkları kişilerle birlikte genç adama saldırdı. Dört kişilik grup, Mustafa T.'yi sokak ortasında acımasızca darp ederek olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Mustafa T.'yi gören çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan genç adamın yüzünde kırıklar tespit edildi. Özellikle göz çevresinden ağır yaralanan Mustafa T., ameliyata alındı.Mustafa T.'nin tedavisi hastanede devam ederken polis ekiplerinin kısa sürede belirlediği saldırganlar T.K., U.K., F.Ç. ve U.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört saldırgan, serbest bırakıldı. Mustafa T.'nin ailesi ve yakınları "Oğlumuz ölümden döndü, ancak bu saldırıyı gerçekleştirenler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diyerek karara tepki gösterdi.