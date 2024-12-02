Haberler Yaşam Haberleri Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Pilot öldü, 9 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 2.12.2024 11:18 Son Güncelleme: 2.12.2024 11:25

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Pilot öldü, 9 kişi yaralandı

Adana'da seferden dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada kaptan pilot Hasan Eren (40) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Pilot öldü, 9 kişi yaralandı

Kaza, gece Çukurova İlçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul-Çukurova uçuşu sonrası mürettebatı otele taşıyan Murat Koç yönetimindeki minibüs, Emirhan Özçelik yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri kaptan pilot Hasan Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Pilot öldü, 9 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA