Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Pilot öldü, 9 kişi yaralandı

Kaza, gece Çukurova İlçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul-Çukurova uçuşu sonrası mürettebatı otele taşıyan Murat Koç yönetimindeki minibüs, Emirhan Özçelik yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri kaptan pilot Hasan Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.