Servis minibüsü, kamyonetle çarpıştı: 11 öğrenci yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Vakfıkebir'in Büyükliman Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Tan İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan M.K.'nin kullandığı 61 S 3834 plakalı öğrenci servisi minibüsü, karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki 61 K 6751 plakalı kamyonetle kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Kazada servisteki 11 öğrenci yaralandı, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Vakfıkebir ve Haçkalıbaba devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.