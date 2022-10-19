Servis minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıyan Mehmet Uzun yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada fabrika işçilerinden Mehmet Can Açıkgöz yaşamını yitirirken sürücü ve 4 yolcu da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Mehmet Can Açıkgöz'ün cansız bedeni, kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.