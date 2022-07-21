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Giriş Tarihi: 21.7.2022 09:50 Son Güncelleme: 21.7.2022 10:38

Antalya'da korkunç olay! Servis minibüsü metrelerce sürükledi

Antalya’nın Manavgat ilçesi Gültepe Mahallesi’nde servis minibüsünün çarptığı motosiklet tamircisi Cengiz Tepedibi (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç olay! Servis minibüsü metrelerce sürükledi

Antalya'nın Side Gültepe Mahallesi tali yolda meydana gelen kazada park ettiği aracıda unuttuğu telefonu alan Tepedibi tali yola adımını attığı sırada servis minibüsü çarparak altına aldı. Minibüs Cengiz Tepedibi'ni metrelerce sürükledikten sonra durabildi.

KURTARILAMADI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Cengiz Tepedibi'ne kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. 40 dakika süren kalp masajına rağmen Tepedibi'ni duran kalbi çalıştırılamadı.

Bekar olan Cengiz Tepedibi'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gönderildi. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Cengiz Tepedibi'ne servis minibüsünün çarpma anı güvelik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da korkunç olay! Servis minibüsü metrelerce sürükledi | Video

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Antalya'da korkunç olay! Servis minibüsü metrelerce sürükledi
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