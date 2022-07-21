Bekar olan Cengiz Tepedibi'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gönderildi. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Cengiz Tepedibi'ne servis minibüsünün çarpma anı güvelik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Antalya'da korkunç olay! Servis minibüsü metrelerce sürükledi | Video