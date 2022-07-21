Antalya'nın Side Gültepe Mahallesi tali yolda meydana gelen kazada park ettiği aracıda unuttuğu telefonu alan Tepedibi tali yola adımını attığı sırada servis minibüsü çarparak altına aldı. Minibüs Cengiz Tepedibi'ni metrelerce sürükledikten sonra durabildi.
KURTARILAMADI
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Cengiz Tepedibi'ne kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. 40 dakika süren kalp masajına rağmen Tepedibi'ni duran kalbi çalıştırılamadı.
Bekar olan Cengiz Tepedibi'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gönderildi. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Cengiz Tepedibi'ne servis minibüsünün çarpma anı güvelik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Antalya'da korkunç olay! Servis minibüsü metrelerce sürükledi | Video