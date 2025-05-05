Servis minibüsü palmiyeye çarpıp yan yattı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Havalimanı'ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeki Gökhan A.'nın kullandığı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki refüje, ardından da palmiyelere çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sırasında servis aracında kimsenin bulunmaması yaşanabilecek bir felaketin önüne geçti. Kısa sürede kazanın yerine gelen ekipler araç içerisinde yaralı halde bulunan sürücüyü çıkarmak için harekete geçti. Gökhan A.'ya sıkıştığı yerde sağlık ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. İlk müdahalesinin yapılmasının ardından yaralı sürücü ekipler tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.