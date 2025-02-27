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Giriş Tarihi: 27.2.2025 11:19 Son Güncelleme: 27.2.2025 11:26

Servis minibüsü sokakta top oynayan çocuğu ezdi

İstanbul Esenyurt'ta servis minibüsü sokakta top oynayan 5 yaşındaki İbrahim Aldaher’e çarparak ölümüne sebep oldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Servis minibüsü sokakta top oynayan çocuğu ezdi

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. İncirtepe Mahallesi 256. Sokak'ta, öğrencisini aldıktan sonra hareket eden özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis aracı arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı. Çocuk, minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucu, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis şoförü İhsan Vural ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Servis minibüsü sokakta top oynayan çocuğu ezdi
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