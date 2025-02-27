Servis minibüsü sokakta top oynayan çocuğu ezdi

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. İncirtepe Mahallesi 256. Sokak'ta, öğrencisini aldıktan sonra hareket eden özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis aracı arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı. Çocuk, minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucu, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis şoförü İhsan Vural ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.