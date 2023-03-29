Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de servis minibüsüne çarpan motosikletli hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.3.2023 18:55 Son Güncelleme: 29.3.2023 19:13

Arnavutköy'de servis minibüsüne çarpan motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeyken şerit değiştirdiği öne sürülen motosikletli, Kasım Elşugri servis minibüsüne çarptı. Ağır yaralanan motosikletli, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Arnavutköy’de servis minibüsüne çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, bugün sabah saatlerinde Arnavutköy Habipler Yolu mevkiinde meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki emniyet şeridinde ilerleyen olan motosiklet sürücüsü Kasım Elşugri, 55 AID 771 plakalı aracın arıza nedeniyle park halinde beklediğini görüp yola girmeye çalıştığı sırada 34 LFN 533 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü Elşugri emniyet şeridinde bekleyen park halindeki aracın altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Elşugri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Elşugri'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyona: HDP ile kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız, ne vaat ettiniz?
İstanbul baraj doluluk oranları son durum 29 Mart 2023: Yükseliş sürüyor! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu?
SON DAKİKA! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti: HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkmıştı
İyi Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu: Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız!
Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?
Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular
Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa gizleme operasyonu: 14 Mayıs öncesi manipülasyona doymadılar
Kim kazanır?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutköy'de servis minibüsüne çarpan motosikletli hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA