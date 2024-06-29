Servis otobüsü karşı yola geçti: 2 ölü, 35 yaralı

Mersin'in Silifke İlçesinde, Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K.'nın (65) kullandığı servis otobüsü, dün sabah D-400 karayolu üzerinde kontrolden çıktı. Karşı yola geçen otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli Uzman Çavuş Y.D.'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobil ile H.Y.'nin kullandığı yine Akkuyu NGS işçilerini taşıyan başka bir işçi servisiyle çarpıştı. Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüsteki Rusya vatandaşı Ismailova Ncmannoba'nın hayatını kaybettiği kazada, 35 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilçe devlet hastanesi ve Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.Kayseri'den, antrenman karşılaşması için sporcularıyla birlikte Niğde'ye giden tekvando antrenörü Murat Şimşek'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralanan antrenör Murat Şimşek ile sporcular Selin Akgün, Hira Sönmez, Furkan Ünlü ve Asiye Rümeysa Çiftçi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Murat Şimşek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.