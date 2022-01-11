Servis park halindeki 4 araca çarptı! Yaralanan öğrenciler var

Alınan bilgiye göre, Çakmak Mahallesi Bağcı Sokağı'nda seyreden öğrenci servisi, sürücünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle park halindeki 3 otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, hafif yaralanan 3 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Çevre sakinleri öğrenci servisinin yokuş aşağı kaydığını, park halindeki araçlara çarparak durabildiğini ve serviste bulunan bazı öğrencilerin hastaneye götürüldüğünü söyledi.