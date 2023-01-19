Haberler Yaşam Haberleri Servis şoförü öğrencileri tokatladı… Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı
Giriş Tarihi: 19.1.2023 15:02 Son Güncelleme: 19.1.2023 17:12

Servis şoförü öğrencileri tokatladı… Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı

Malatya’da bir okul servisi şoförünün trafikte durdurduğu araçta bulunan üç ilkokul öğrencisine tokat attığı anlar kameralara yansıdı.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Servis şoförü öğrencileri tokatladı… Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde, kent merkezinde bir ilkokulda öğrenim gören öğrencileri okul çıkışında evlerine götürmek için alan A.A. bir süre trafikte ilerledikten sonra aracı durdurarak üç öğrenciyi tokatladı. Rahat tavırları ile dikkat çeken A.A. daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından SABAH'a açıklamada bulunan Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirildiğini söyledi. Bakır, "Okul yönetiminin olayı bize bildirmesinin ardından müdürlüğümüzce soruşturma başlattık. Müfettişimizlerimiz olayın araştırması için gerekli çalışmayı yapacak"dedi.

Malatya Minibüs ve Umum Servis-Araçları Odası Başkanı Mesut İnce olaydan haber olur olmaz servis sürücünün işine son verildiğini söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan seçim tarihini işaret etmişti! Açıklama CHP'den geldi: Altılı masanın adayı belli oluyor
SON DAKİKA: Faturalara yansıyacak! EPDK Başkanı açıkladı: Geri ödeme süreci başladı
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Ocak 2023 TCMB faiz kararı sonrası döviz kurları ve altın ne kadar oldu?
SON DAKİKA: 14 Mayıs'ın yol haritası! 2 seçenek var, işte kritik tarihler...
Abdullah Bey’in derdi nedir?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
Şahan, Ata, Yılmaz ve sinema
Pegasus'a ait uçak Trabzon’da pisten çıkmıştı! Pilotu yardımcısını suçladı
SON DAKİKA: Amasya Badal Tüneli açıldı! Başkan Erdoğan: Yılda 265 ton karbon emisyonunu azaltacak
Başkan Erdoğan Özdemir Bayraktar ile arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Ağabey ben sana lütufta bulunmuyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Servis şoförü öğrencileri tokatladı… Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA