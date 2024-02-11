Servis şoförüne silahlı saldırı

Kocaeli'de bir fabrikanın servis şoförlüğünü yapan Yılmaz Sınırkan (48), uğradığı silahlı saldırıda öldü.Olay, Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi'nde dün saat 17.30'da meydana geldi. Sınırkan, bir tamirhanede aracının tekerlek jantını takarken koşarak gelen Şahin Altuntaş kafasına tabancayla ateş etti. Hastaneye kaldırılan Sınırkan kurtarılamadı. Polise teslim olan Şahin Altuntaş tutuklandı. İkilinin arasında 15 yıl öncesine dayanan bir husumet bulunduğu, öldürülen şoförün aldığı tehditler sebebiyle katil zanlısından 2 ay önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı.