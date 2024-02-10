Servis şoförünü öldürüp kaçmıştı! Tutuklandı

Körfez İlçesi Yeni Yalı Hürriyet Caddesi Üzerinde, önceki akşam saat 17:30 sularında meydana gelen olayda, kullandığı servis aracını yol kenarına çekerek jant kapağını değiştiren Yılmaz Sınıksaran, bu esnada bir anda koşarak yanına yaklaşan bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. Sınıksaran olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan zanlı Şahin Altuntaş, kısa bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

ZANLI TUTUKLANDI

Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sınıksaran'ın cenazesi, Körfez Yeni Yalı Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polise telim olan zanlı Şahin Altuntaş ise, tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

15 YILLIK HUSUMET

Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan ve sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanan zanlı Şahin Altuntaş, polise ve savcılığa vermiş olduğu ilk ifadesinde, öldürdüğü Yılmaz Sınıksaran ile 15 yıl önceye dayanan ve sebebini açıklamak istemediği bir husumeti bulunduğu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği ileri sürüldü.