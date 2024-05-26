Ses bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de ses bombası atılan iş yerindeki 2 kişi yaralandı. İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'nde tütün mamulleri satılan iş yerinin önüne dün akşam saatlerinde motosikletle gelen maskeli 2 şüpheli, içeriye ses bombası attıktan sonra kaçtı. Patlamada iş yerinde bulunan Ş.A. (28) ile F.S. (58) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ş.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, F.S'nin de ayakta tedavi gördüğü öğrenildi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. İş yeri sahibinin eşi Yonca Türkmen, kendisinin olay sırasında evde, eşinin ise iş yerinde olduğunu söyledi. Türkmen, "Bombayı attıklarında eşim yere yattı. Burada duramıyoruz, tehdit altındayız. Rica ediyorum bulsunlar artık. Burada bir kişi ölebilirdi. Daha önce de arabamı ve tekel bayisini kurşunladılar" dedi. Görgü tanığı Mahir Çok da motosikletin üstünde maskeli 2 kişi gördüğünü, iş yerine bir cisim atıp kaçtıklarını söyledi. Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. AA