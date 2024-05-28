Ses bombalı saldırıya operasyon… Gözaltılar var

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay, 25 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece İlçesi'nde yaşandı. Motosikletli iki kişi, bir iş yerine ses bombası atarak saldırdı. Olayda iki kişi yaralandı. Kimlikleri tespit edilen saldırganların, olayda yaralanan kişilerden alacakları olduğu ve aralarında husumet oluştuğu için ses bombalı saldırıyı gerçekleştirdikleri saptandı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri operasyon düzenledi. Motosikletin sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. isimli iki saldırgan ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen beş kişi İstanbul'un Çekmeköy ve Küçükçekmece İlçeleri'nde gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; olayda ullanılan motosiklet ve kask, 1'i kuru sıkı olmak üzere toplamda iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör ve 18 mermi ele geçirildi.