Ailesiyle gittiği alışveriş merkezinin oyun alanından düşmesi sonucu sol kulağında duyma kaybı meydana gelen 11 yaşındaki Erdem Aydın, 7 yıl sonra gördüğü atlas terapi sayesinde yeniden duyamaya başladı. Sarı lacivertli takım, duyduğu anki sorusu 'Fenerbahçe' olan küçük taraftarın bu sevgisine kulak verdi. Fenerbahçe - Gaziantep karşılaşmasını özel tribünden takip eden Erdem hem hayallerini gerçekleştirdi hem de takımının heyecanına ortak oldu. Karşılaşma esnasında üzerinde kendi fotoğrafının da olduğu bir "Ses ver Kadıköy, seni duyuyorum" yazılı döviz açan Erdem, duyma heyecanını tüm taraftarla paylaştı.

Hayallerinin gerçeğe dönüştüğü maça uğurlu kolyesiyle destek verdiğini ve takımın galibiyet heyecanını birebir yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirten Erdem Aydın, "Ailemle maça gittim, çok eğlenceliydi. Sevdiğim futbolcuları gördüm. Fenerbahçe'nin 100. Yıl marşını ilk kez duyarak okudum. Hiç umudumu kaybetmedim. Bir gün duyacağıma ve sevdiğim takıma kavuşacağımı biliyordum. Şimdi ise şampiyon olacağımız günü ve kutlamalara katılmayı heyecanla bekliyorum." dedi.

Çocuğunun başına gelen kazadan kendini suçladığını ve yıllarca bunun vicdan azabını yaşadığını anlatan anne Demet Aydın, "Yıllarca bir umut diyerek kapısını çalmadığımız doktor kalmamıştı. Tam umudumuzu kaybettiğimiz sırada atlas terapi ile yeniden duyma yetisine kavuştu. Erdem'in önce duyması ardından da maça gidebilmesi benim için mucizeydi. Erdem'in hayalleriyle birlikte aslında benim de hayalim gerçek oldu. Onu böyle görmek benim için dünyalara sahip olmak gibi bir his." İfadelerini kullandı.