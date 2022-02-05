Sesi duydu dünyalar Derya’nın oldu

Adana’da 5 yaşında duyma yetisini kaybeden Derya Aslan’a 4 yıl önce devlet desteğiyle biyonik kulak takıldı. Ancak 4 gün sonra kulaklığı çalınınca Derya yeniden sessizliğe mahkûm oldu. SABAH'ın haberinin ardından Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği, genç kıza yeni biyonik kulaklık aldı. Aradan geçen 4 yılın ardından duyduğu ilk sesle Derya'nın yüzünde tekrar gülücükler açtı
Adana'da yaşayan ve hidrosefali hastası olan Derya Aslan (14), 5 yaşındayken epilepsi nöbeti geçirdi. Orta kulağı hasar gördüğü için de duyma yetisini kaybetti. Derya'ya 4 yıl önce 10 yaşındayken biyonik kulak takıldı. O tarihte 19 bin lira olan ameliyat ücreti devlet tarafından karşılandı. Derya yıllar sonra ailesinin sesini duymanın sevincini yaşadı. Ancak Derya'nın bu mutluluğu sadece 4 gün sürdü. Kulaklığın dış aparatı, babasıyla gittiği kırtasiyede kitaplara baktığı sırada, yanına yaklaşan tanımadığı bir kadın tarafından çalındı. Ve Derya tekrar sessiz dünyasına geri döndü.
SABAH, Derya Aslan'ın yaşadıklarını ve ev kadını olan anne Fatma Aslan'ın (41) "Tekrar o cihazı alacak maddi gücümüz yok. Cihazın şu anki fiyatı 45 bin lira. Ne olur kızımın kulağı olun, onun sessiz dünyasının sesi olun" sözlerini gündeme taşıdı. SABAH'ın haberinin ardından genç kıza müjdeli haber gecikmedi.
Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği, kulaklığın masrafını üstlendi. Derya Aslan yeni kulaklığını taktırmak için annesiyle birlikle Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi'ne geldi. Odyolog Bahadır Uçak tarafından ayarı yapılan biyonik kulaklığa ilk ses gönderildi. Uçak, genç kıza "Derya, beni duyuyor musun? Sesim geliyor mu? Ses nasıl geliyor?" diye sorunca Derya gülerek "Evet, duyuyorum. Ses çok güzel" diye cevap verdi. Kızının yıllar sonra duyduğunu gören anne Fatma Aslan mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. Aslan, "Artık kızım duyuyor. Şu an dünyanın en mutlu annesiyim. Onun duyması ve gülmesi dünyalara değer. Zor günler geçirdik ama sonu mutlu bitti. Sesimizi duyuran SABAH gazetesine çok teşekkür ediyorum" dedi.
SABAH'A TEŞEKKÜR
Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Başkanı Hatice Çankır, "Bu konuda duyarlılık gösteren SABAH gazetesine teşekkür ediyorum. Genelde biyonik kulak olarak bilinen 'koklear implant' cihazı, çocuklarımızda işitme organının yerini tutan yüksek teknolojiye sahip bir cihazdır. Bu cihaz sayesinde ağır işitme sorunu olan çocuk ve yetişkinler cerrahi bir operasyon sonrası ve çok emek isteyen eğitim sonrası seslere kavuşabilmektedir. Derya Aslan'a sağlıklı ve bol sesli günler dilerim" diye konuştu.