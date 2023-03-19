Sessiz kahramanlar

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplerin 'sessiz kahramanları' köpekler oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, Köpek Eğitim Destek Müfreze Komutanlıkları ile Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda görev yapan 29 köpek, deprem haberinin hemen ardından timleri ile birlikte bölgeye götürüldü.Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda üretilip, eğitilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde görev alan 28 arama köpeği ile 1 ceset arama köpeği, enkazdan çok sayıda kişinin kurtarılmasında aktif rol oynadı. Köpekler ilk 40 saat boyunca dinlenmeden ve yemek yemeden enkazda canlı tespiti yaptı.Askeri köpekli tim, enkazdan 78 kişinin kurtarılmasını sağlarken, canlı tespiti yaparak arama- kurtarma ekiplerini yönlendiren köpeklerin, enkazda işaretledikleri noktalardan açılan yaşam koridorları ile yüzlerce kişi de yeniden hayata tutundu. Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda görevli 5 tim de Adıyaman'daki çalışmalara katıldı.En küçüğü 11 aylık, en büyüğü 2 yaşında olan Labrador Retriever ile Belçika Malinois cinsi 4 arama ve 1 ceset arama köpeği, 3 haftalık çalışmanın ardından timleri ile birlikte birliğine döndü. DHA