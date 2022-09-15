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Giriş Tarihi: 15.9.2022

‘Sessiz olun’ uyarısı ölümüne neden oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Sessiz olun’ uyarısı ölümüne neden oldu
İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Olay, dün saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için hastanenin acil servisine gelen kişilerin bağrışması üzerine güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, hasta yakınlarını 'sessiz olun' diyerek uyardı. Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K., motosikletinden aldığı ekmek bıçağıyla Tuğrul Okudan'a saldırarak boynundan yaraladı.



Acil servisteki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Okudan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Çetin K. ile Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Tuğrul Okudan'ın 1.5 ay önce evlendiği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. Tuğrul Okudan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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‘Sessiz olun’ uyarısı ölümüne neden oldu
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