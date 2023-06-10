Sessiz salgın... “Nash dünyada hepatit B ve C’nin önüne geçti"

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 8 Haziran Uluslararası NASH Günü nedeniyle hastalığa dikkat çekti. Bu hastalığın dünyada önde gelen uzmanlarından olan Prof. Dr. Yılmaz, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu Başkanı, Küresel NASH Konseyi (Global NASH Council) Türkiye temsilciliği görevlerini de yürütüyor.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, genellikle ileri aşamalara ilerleyene kadar herhangi bir belirti göstermeyen NASH hastalığını, sessiz salgın olarak nitelendirerek, şöyle dedi: "NASH kontrol altına alınamazsa ölümcül hastalıklara yol açabilir. Siroza yol açabilir. Kalp krizi , felç geçirme riskini arttırıyor. Böbrek hastalığı riskini arttırıyor. Bu kişilerde daha çok uyku apnesi sendromu olabiliyor. Kemik erimesi bile daha fazla olabiliyor. Bunun gibi beraberinde getirdiği bir çok risk faktörü var" dedi.

KÜRESEL BİR SAĞLIK SORUNU

Prof. Dr. Yılmaz, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen NASH'ın küresel bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Bu hastalık obezite, diyabet, yüksek kan kolesterolü ve metabolik sendrom ile ilişkilidir. NASH genellikle siroz ve karaciğer kanseri de dahil olmak üzere ilerlemiş karaciğer hastalığına ilerleyebilen karaciğer iltihabına ve yara izine (fibrozis) yol açar. Türkiye'deki görünürlüğü dünya ortalamasının 2 katına yakın. Bizim ülkemiz için karaciğer hastalığına, siroza en çok yol açan Hepatit B'dir. Amerika için örneğin Hepatit C'dir. Ama şuan dünyada NASH bunların her ikisinin de önüne geçmiş durumda" diye konuştu.

SİNSİ İLERLİYOR

NASH'ın genellikle herhangi bir belirti vermediğine de dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi: "Fibroscan gibi cihazlar kullanılarak siroz geliştirme riski bulunan 'fibrotik NASH' tahmin edilebilir. Kesin tanı için karaciğer biyopsisi yapılır" ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ EGSERSİZ DENGELİ BESLENME

Her 10 karaciğer yağlanmasından birinin NASH olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "NASH'ın büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigara ve alkol tüketiminden kaçınma dahil olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek, bireyler NASH geliştirme risklerini azaltabilir" dedi.