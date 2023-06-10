Haberler Yaşam Haberleri Sessiz salgın... “Nash dünyada hepatit B ve C’nin önüne geçti"
Giriş Tarihi: 10.6.2023 10:44 Son Güncelleme: 10.6.2023 12:40

Sessiz salgın... “Nash dünyada hepatit B ve C’nin önüne geçti"

NASH yani yağlı karaciğer hastalığı  alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın en iyi bilim insanları listesine giren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, “Genellikle ileri aşamalara ilerleyene kadar herhangi bir belirti göstermeyen NASH hastalığı sessiz salgın olarak adlandılıyor. Dünya da ki sıklığı en az yüzde 25, bizim ülkemizde ise nerdeyse yüzde 50 görülüyor. Yani Türkiye’deki görünürlüğü dünya ortalamasının 2 katına yakın. NASH, dünyada da Hepatit B ve C’nin de önüne geçti.” dedi.

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Sessiz salgın... “Nash dünyada hepatit B ve C’nin önüne geçti

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 8 Haziran Uluslararası NASH Günü nedeniyle hastalığa dikkat çekti. Bu hastalığın dünyada önde gelen uzmanlarından olan Prof. Dr. Yılmaz, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu Başkanı, Küresel NASH Konseyi (Global NASH Council) Türkiye temsilciliği görevlerini de yürütüyor.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, genellikle ileri aşamalara ilerleyene kadar herhangi bir belirti göstermeyen NASH hastalığını, sessiz salgın olarak nitelendirerek, şöyle dedi: "NASH kontrol altına alınamazsa ölümcül hastalıklara yol açabilir. Siroza yol açabilir. Kalp krizi , felç geçirme riskini arttırıyor. Böbrek hastalığı riskini arttırıyor. Bu kişilerde daha çok uyku apnesi sendromu olabiliyor. Kemik erimesi bile daha fazla olabiliyor. Bunun gibi beraberinde getirdiği bir çok risk faktörü var" dedi.

KÜRESEL BİR SAĞLIK SORUNU

Prof. Dr. Yılmaz, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen NASH'ın küresel bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Bu hastalık obezite, diyabet, yüksek kan kolesterolü ve metabolik sendrom ile ilişkilidir. NASH genellikle siroz ve karaciğer kanseri de dahil olmak üzere ilerlemiş karaciğer hastalığına ilerleyebilen karaciğer iltihabına ve yara izine (fibrozis) yol açar. Türkiye'deki görünürlüğü dünya ortalamasının 2 katına yakın. Bizim ülkemiz için karaciğer hastalığına, siroza en çok yol açan Hepatit B'dir. Amerika için örneğin Hepatit C'dir. Ama şuan dünyada NASH bunların her ikisinin de önüne geçmiş durumda" diye konuştu.

SİNSİ İLERLİYOR

NASH'ın genellikle herhangi bir belirti vermediğine de dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi: "Fibroscan gibi cihazlar kullanılarak siroz geliştirme riski bulunan 'fibrotik NASH' tahmin edilebilir. Kesin tanı için karaciğer biyopsisi yapılır" ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ EGSERSİZ DENGELİ BESLENME

Her 10 karaciğer yağlanmasından birinin NASH olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "NASH'ın büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigara ve alkol tüketiminden kaçınma dahil olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek, bireyler NASH geliştirme risklerini azaltabilir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit!
Rica ediyorum Habertürk’ün içişlerine beni karıştırmayın
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' yanıtı!
Muhterem için değmezdi ama yazdım
Kemal Kılıçdaroğlu: Ağır yenilgi almadık, anketler kazanacağımızı söylüyordu
CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı
ODTÜ'deki LGBT terörüne polis müdahalesi: 5 gözaltı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP’de ‘pişmanlık’ hesaplaşması
Haftanın notları: Ünlüler dünyaya ne yapıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sessiz salgın... “Nash dünyada hepatit B ve C’nin önüne geçti"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA